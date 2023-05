Chi l’ha visto, mamma denuncia la scomparsa della figlia sorda: cosa è successo dopo la diretta tv

PUBBLICITA

Come ogni settimana, anche nella puntata di mercoledì scorso, la conduttrice di ‘Chi l’ha visto?‘, Federica Sciarelli, ha iniziato la trasmissione dando spazio a una madre alla ricerca di un figlio scomparso. La brava presentatrice e giornalista romana, infatti, è solita iniziare il programma con un nuovo appello per una persona scomparsa, e spesso a realizzare questo tipo di appello sono i genitori di questa persona. Nel caso di cui vi stiamo per parlare, si tratta di una madre, che ha segnalato la scomparsa della figlia sorda

Per essere più precisi, in realtà, nel corso della puntata della settimana scorsa sono stati rivolti diversi appelli per altrettante persone scomparse. Si è parlato, infatti, di Cristian, un quarantaquattrenne allontanatosi da un ospedale della zona nord di Torino, e di Melissa, una ragazza scomparsa dalla provincia di Catania. Fortunatamente, in entrambi i casi, nei giorni successivi sono state pubblicate due notizie sulla pagina Twitter ufficiale del programma, in cui è stato riportato che entrambi i ragazzi sono stati ritrovati dalla Polizia. Anche un giovane della provincia di Salerno, scomparso durante una gita a Napoli, è stato ritrovato. Si è scoperto, in particolare, che era stato ricoverato in un ospedale per un malore

Chi l’ha visto: ecco cosa è successo dopo l’appello di una mamma per la figlia scomparsa

In questo articolo, però, parliamo in particolare di Olga Fajardo, una donna quarantasettenne scomparsa da Avio, un comune di 4.000 abitanti situato nella provincia di Trento. La donna, che è non udente, sarebbe uscita da casa la settimana scorsa, di domenica, e non sarebbe più tornata dopo quel giorno. Per questo motivo, in diretta televisiva, la madre ha fatto un commovente appello per ritrovare la figlia. La donna ha aggiunto, altresì, che Olga era uscita per andare al ristorante della città di Trento, dove lavorano i suoi fratelli. Sfortunatamente, però, non ci era arrivata, e non era tornata nemmeno a casa. “Aiutateci a ritrovare Olga“, aveva detto la madre, rivolgendo a Federica Sciarelli e ai telespettatori un accorato appello

“La Polfer ha ritrovato la mia bambina a #Bolzano, grazie a tutti”: Sta bene la donna sorda scomparsa dalla provincia di #Trento l’8 maggio. Lo comunica felice la mamma, che aveva lanciato un appello per lei in diretta con Federica Sciarelli, nell’ultima puntata di #chilhavisto. pic.twitter.com/ACHUIk9zGm — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 12, 2023

Fortunatamente, è arrivato l’annuncio che tutti attendevano: Olga è stata ritrovata. Come si può leggere nel tweet riportato qui sopra, infatti, la donna ora sta bene. “La Polfer ha ritrovato la mia bambina a Bolzano“, ha spiegato la madre, ringraziando tutti per l’aiuto offerto. Per fortuna, dunque, la storia della mamma che ha fatto un appello a Chi l’ha visto per ritrovare sua figlia si è conclusa nel migliore dei modi. E cioè, con il ritrovamento di Olga, che è perfettamente in salute. Ci auguriamo, a questo punto, che anche gli altri appelli lanciati nelle puntate precedenti, tra quelli non ancora risolti, si concludano in questo modo.