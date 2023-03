Bologna, la denuncia di una ipovedente: “Nessuno mi affitta casa, non vogliono il cane guida”

PUBBLICITA

“Prezzi delle case diventati folli” La ragazza, laureata al Dams e operatrice della comunicazione, ha raccontato la sua storia a Il Giorno: “Mi ritenevo fortunata perché ero in una stanza in affitto, una singola, in centro con tutti i comfort, 550 euro bollette incluse. I prezzi per le case, oggi, sono folli, quindi speravo di continuare dov’ero. E invece niente, mi è stato detto che la padrona non vuole per il cane”.

“Un cane mi serve per vivere” Camilla, originaria di Latina, non ha tentato di nascondere la nuova inquilina a quattro zampe. “Sono in un appartamento in condivisione, come facevo a non dirlo? Un cane non è mica un giocattolo, mi serve per vivere, faccio ad aprile l’esame con la Scuola Triveneta dei cani guida. Mi sono sentita discriminata e anche un po’ tradita da Bologna, una città che mi ha adottata e coccolata, la città di Dalla, di Guccini, di Radio Alice”.