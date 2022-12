La vicenda della donna disabile lasciata a terra a Orio arriva pure all’Europarlamento

PUBBLICITA

«Circostanze inaccettabili per le esigenze di una persona disabile»: sono queste le parole di Marco Campomenosi, europarlamentare leghista membro della Commissione per i Trasporti e il turismo, in relazione alla vicenda raccontata sui social da Valeria Roberta Vetrano, che lunedì scorso, il 5 dicembre, è stata lasciata a terra all’aeroporto di Orio da Ryanair. La compagnia non aveva voluto procedere all’imbarco della carrozzina elettrica della signora.

Campomenosi ha firmato un’interrogazione in cui si parla di «inadeguata assistenza da parte della compagnia, che ha negato l’imbarco alla donna, con nessuna proposta alternativa di volo in tempi brevi formulata, né alcun’altra forma adeguata di tutela della sua persona o della prenotazione effettuata». Con lui, hanno firmato anche gli europarlamentari Lega Elena Lizzi, Annalisa Tardino, Paolo Borchia, Simona Baldassarre, Paola Ghidoni, Antonio Maria Rinaldi, Stefania Zambelli, Massimo Casanova

La vicenda, sulla quale Sacbo aveva cercato di fare chiarezza con una ricostruzione dei fatti che sottolineava come la documentazione presentata dalla signora sulla potenza del motore della sua carrozzina fosse discordante, è quindi atterrata in Europa e, dopo l’intervento anche del presidente di Enac(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) Pierluigi Palma, l’attenzione sul caso continua a restare alta in attesa di nuove risposte e delucidazioni.