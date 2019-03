Raccogliendo la proposta nata la scorsa edizione al termine dell’incontro sul soccorso dei disabili in emergenza, relatore dott. Ciciliano, dove è emersa la necessità di saper eseguire un soccorso integrato, all’interno della 5° edizione di “Rieti senza barriere” sono stati inseriti due incontri di quattro ore ciascuno sul tema. Media partner Rietinvetrina.it e Radiomondo 99.9

Stamane, 9 marzo 2019, si è tenuto il primo incontro presso la Camera di Commercio di Rieti, dove un folto pubblico ha seguito con interesse il corso.

I relatori saranno esperti nell’area dell’autismo, dell’alzheimer, la sordità, chiudendo con cenni sulla sicurezza e norme comportamentali dei soccorritori ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Lo scopo di tali incontri è essere in grado di eseguire un soccorso di qualità nei confronti dei disabili riuscendo ad individuare il tipo di disabilità ed utilizzare di conseguenza il comportamento più adeguato.

E’ fuori di dubbio la necessità di operare in sicurezza per entrambe le parti (operatore e disabile), ma questo è possibile solo quando i soccorritori sapranno quale approccio sarà il più opportuno, legato non solo all’operatività, ma anche ad una comunicazione integrata.

Organizzatori dell’iniziativa e relatori:

Croce Rossa Italiana Comitato di Rieti

ENS Ente Nazionale Sordi di Rieti

Autismo Lazio onlus di Rieti

Associazione Malattie Alzheimer di Rieti