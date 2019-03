(MeridianaNotizie) Roma, 8 marzo 2019 – Da qualche settimana è partito presso l’Ospedale San Carlo di Nancy un corso di alta formazione in audiologia diretto dal Professor Lino Di Rienzo Businco che vede partecipare come docenti i massimi esperti nazionali ed internazionali della scena otorinolaringoiatrica.

Oltre al Prof. Lino Di Rienzo Businco, Direttore Orl presso il San Carlo di Nancy e Presidente di Sidero Onlus (società italiana per la diffusione dell’endoscopia e della ridottinvasivita’ operatoria), Giuseppe Panetti da Napoli, ideatore e disegnatore dello strumentario per la Chirurgia Endoscopica dell’orecchio, ha aperto la giornata con una lezione sui nuovi approcci Endoscopica per la cura delle otiti senza tagli esterni. Attilio Varricchio sempre da Napoli ha fatto il punto sulle nuove terapie mediche per la cura e la prevenzione delle infezioni catarrali delle alte vie aeree e delle otiti mucose recidivanti di adulti e bambini.

Il prof. Stefano di Girolamo, cattedra di otorino dell’Università di Tor Vergata di Roma, ha illustrato le conseguenze in termini di perdita uditiva delle diverse tipologie di otiti croniche e le relative soluzioni chirurgiche. Il Prof. Daniele Marchioni, cattedra otorino dell’Università di Verona, membro fondatore della società internazionale di Chirurgia Endoscopica dell’orecchio, ideatore dei moderni approcci Miniinvasivi e conservativi per le patologie più gravi dell’orecchio quali il colesteatoma e il neurinoma del nervo acustico, ha portato la sua prioritaria esperienza presentando in anteprima i video risultato di tecniche messe a punto presso la sua scuola.

Ed infine la prof.ssa Maria Lauriello dell’Università de l’Aquila ha chiuso gli interventi parlando degli gli aspetti immunologici delle otiti. In Otorinolaringoiatria finalmente le nuove tecnologie, la diagnostica avanzata e personalizzata per ogni singolo caso, i protocolli terapeutici più moderni con procedure integrate hanno trovato casa presso il Reparto di Chirurgia Endoscopica Miniinvasiva ORL dell’Ospedale San Carlo di Nancy a Roma – a parlare è il Prof. Lino Di Rienzo Businco, Direttore Orl del San Carlo di Nancy – le tecniche all’avanguardia per la cura delle sinusiti devono essere necessariamente messe in atto contemporaneamente ed in maniera sinergica per offrire a chi soffre di disturbi respiratori una soluzione miniinvasiva e duratura, senza dolore ne rischi, e nel pieno rispetto della funzionalità delle vie aeree con una visione unitaria”. Si è trattato di un corso del tutto nuovo che ha messo in risalto le nuove tecniche miniinvasive superspecialistiche per diagnosi cura e riabilitazione della sordità. Ospite della giornata, Sara Giada Gerini (una ragazza sorda), ex campionessa olimpionica di pallavolo della Nazionale Sordi, salita alla ribalta delle cronache dopo aver postato sulla sua pagina Facebook un video nel quale rivendica i diritti dei non udenti. Il video è stato visto da circa 23 milioni di persone in 5 mesi e ha avuto oltre 800mila condivisioni.

Tutto questo ha trasformato Sara in un punto di riferimento per i non udenti tanto da fondare anche un’associazione per i diritti delle persone sorde, “Facciamoci sentire”.

(a cura di Cecilia Guglielmetti)