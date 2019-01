Esculapio e la sezione provinciale ENS di Lucca desiderano informare che il giorno 26/01/2019 alle ore 15.30 presso i locali del patronato SIAS di via Matteo Civitali, 60 si terra’ la presentazione del progetto: ESCULAPIO IN LIS.

A partire da questo mese il Centro Medico Esculapio di Guamo e S. Concordio, grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Lucca, metterà a disposizione un servizio aggiuntivo rivolto a persone sorde (della nostra provincia e non) che permetterà maggiore accessibilità e autonomia.

Saranno a disposizione degli ambulatori medici per tutti i professionisti, interpreti di LIS (Lingua dei Segni Italiana), richiesti al momento della prenotazione della prestazione medica specialistica.

il sordo può:

– recarsi personalmente al front office del centro medico per la prenotazione e scegliere un interprete dall’elenco che Esculapio fornirà;

– fare la prenotazione telefonicamente, tramite parenti o conoscenti, richiedendo un interprete sempre dal suddetto elenco;

– prenotare la sua prestazione attraverso apposita app (attiva tra breve), dedicata a tutti i cittadini e in quel caso prenotare l’interprete;

– attraverso il sito www.centroesculapio.it;

una volta scelto l’interprete Esculapio si preoccuperà di contattarla per comunicare giorno e ora della visita.

saranno presenti all’incontro di “Esculapio in LIS”, rappresentanti dell’ENS, di Esculapio e alcuni medici professionisti. tutti disponibili per dare chiarimenti e informazioni in merito al progetto e alle prestazioni offerte.

https://www.lagazzettadilucca.it