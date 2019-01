“Lingue dei segni e impianti cocleari: ipotesi per una convivenza”

Ciclo di nove seminari a cadenza mensile

Primo seminario Sabato 26 gennaio 2019, ore 15

prof. Francesco Pavan

Prende il via, sabato 26 gennaio 2019 alle ore 15 presso la Sala Consiliare, Castello dei Da Peraga (via Arrigoni 1, Vigonza) il ciclo di seminari sulla sordità organizzati dall’Area Università Famiglia Scuola dell’Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Padova con il quale si intende promuovere, sui temi delle differenze di comunicazione ed educazione, un cambiamento nella capacità di persone e bambini sordi di orientarsi a livello personale, familiare, scolastico e sociale, liberandosi da stereotipi e pregiudizi legati alla sordità, ancora purtroppo vivi sul nostro territorio. Rappresenta quindi un’occasione di confronto culturale al fine di favorire una maggiore consapevolezza sulle “divers-abilità comunicative”.

I seminari saranno presenziati da esperti e professionisti udenti e sordi e saranno rivolti a tutti i cittadini oltre alle persone con disabilità uditive, linguistiche e comunicative, alle loro famiglie anche a logopedisti, operatori e figure professionali inquadrate nella scuola, nel settore socio-sanitario-assistenziale, nei plessi ospedalieri, nelle università, negli ambiti di lavoro, nelle associazioni, negli enti e nelle istituzioni.

Il seminario in programma sabato 26 gennaio 2019 è tenuto dal prof. Francesco Pavani e avrà per tema “Lingue dei segni e impianti cocleari: ipotesi per una convivenza”.

Nel corso di due ore il professore metterà in evidenza alcuni punti fermi della ricerca sulle lingue dei segni e sugli impianti. In seguito, proporrà un ragionamento critico per cercare di comprendere i risultati delle ricerche che hanno studiato la possibile interazione fra lingua dei segni ed impianto cocleare. Concluderà proponendo l’ipotesi di una convivenza fra questi due approcci allo sviluppo del linguaggio nella persona sorda.

Francesco Pavani. E’ Professore Ordinario di Psicologia Generale (M-PSI/01) all’Università di Trento, dove lavora presso Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC) e coordina il programma di Dottorato in Cognitive and Brain Sciences del CIMeC. E’ affiliato anche al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DiPSCo) dell’Università di Trento, e all’unità Integrative Multisensory Perception Action and Cognition Team (IMPACT) del Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon (CNRL) di Lione (Francia).

Porteranno i loro indirizzi di saluto:

il Sindaco di Vigonza, Innocente Marangon

il Presidente della Nuova Provincia di Padova, Fabio Bui

il Presidente del Consiglio Regionale ENS Veneto, Giuliano Nicetto Boaretti

il Presidente del Consiglio Provinciale ENS Padova, Roberto Savoldi

la curatrice dei seminari, Romilda Danesi.

E’ stato invitato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Il ciclo di incontri è stato ideato e curato dalla dr.ssa Romilda Danesi, con la collaborazione di Antonio Pellegrino e Rocco Roselli.

I seminari hanno il Patrocinio della Regione del Veneto, della Nuova Provincia di Padova e del Comune di Vigonza.

L’iniziativa è supportata dal Consiglio Regionale ENS Veneto.

