Milano – novembre 2018 – Phonak, il principale produttore al mondo di apparecchi acustici, presenta Marvel, una famiglia di apparecchi acustici rivoluzionaria che unisce i vantaggi di una accettazione iniziale mai vista prima, un’eccezionale comprensione del parlato riducendo la difficoltà di ascolto in situazioni di rumore, con la possibilità di riprodurre tutti i contenuti audio in entrambe le orecchie da iPhone, smartphone Android e miliardi di altri dispositivi Bluetooth abilitati, in qualità stereo.

Gli apparecchi acustici Marvel sono ricaricabili e consentiranno agli utilizzatori di beneficiare del supporto remoto in tempo reale tramite app intelligenti e di trascrizioni vocetesto delle chiamate telefoniche sempre in tempo reale. Phonak Audéo ™ M sarà il primo apparecchio acustico Marvel a presentare questa tecnologia rivoluzionaria.

Nel 2016, Phonak ha lanciato i primi apparecchi acustici ricaricabili agli ioni di litio al mondo stabilendo nuovi standard di efficienza e convenienza. Anche con gli apparecchi Marvel, grazie a questa tecnologia si potrà godere di un’intera giornata di ascolto, incluso lo streaming, con una singola carica. Le luci a LED integrate e un nuovo mini caricatore forniscono la praticità che le persone si aspettano.

Con Marvel viene introdotto inoltre anche un pacchetto di app intelligenti. L’app myPhonak consentirà agli utenti di avere i propri apparecchi acustici regolati in tempo reale, in qualsiasi situazione ed ovunque tramite videochiamata con l’audioprotesista. Infine, l’app myCall-to-Text fornisce la trascrizione in diretta delle telefonate in oltre 80 lingue. La soluzione ideale per ambienti rumorosi o per le persone che preferiscono didascalie visive aggiuntive quando utilizzano il telefono.

Audéo M sarà disponibile a partire da novembre 2018 in Italia. I nuovi apparecchi acustici sono pronti anche per RogerDirect ™, il che significa che possono ricevere segnali dai microfoni Roger ™ direttamente e senza collegare in futuro un ricevitore separato per una migliore comprensione nel rumore e a distanza. La funzionalità RogerDirect sarà disponibile come aggiornamento del firmware nell’autunno 2019.

Per maggiori informazioni:

www.phonak.it

Chiara Russo / Studio Monika Carbonari

www.studiomonikacarbonari.it