Marche. Regionali 2020, le modalità di voto per le persone con disabilità

In vista delle elezioni regionali 2020, l’Asur 5 ha comunicato le modalità di voto per tutti gli elettori fisicamente impediti e non deambulanti e tutti gli orari e i giorni stabiliti come ottenere la certificazione medica attestante le condizioni di salute.

Per la sede di Ascoli Piceno la sede dell’Uoc Medicina Legale sita in viale Marcello Federici e per quella di San Benedetto di Piazza Nardoone l’ufficio preposto per il rilascio della documentazione è aperto nei giorni Giovedì 17, Venerdì 18 e Sabato 19 Settembre dalle 12 alle 13 mentre Domenica 20 dalle 17 alle 19 e Lunedì 21 dalle 11 alle 12.

In particolare, ai sensi dell’art. 41 D.P.R. 16/05/60 n. 570 e dell’art.55 D.P.R. 30/03/57 n.361 solo i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto al voto con l’aiuto di un altro elettore. Non rientrano coloro che sono affetti da disturbi psichici o da deterioramento mentale.

Solo in caso di impossibilità di deambulazione o di capacità gravemente ridotta di deambulazione, l’elettore potrà esercitare il proprio diritto di voto in sedi esenti da barriere architettoniche mentre per quelli che sono affetti da una grave infermità a causa della quale si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali ed impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione, possono votare direttamente a casa previa richiesta al Sindaco del comune nelle liste elettorali in cui è iscritto, non oltre il 15°giorno antecedente la data delle elezioni.

Per ottenere la certificazione medica attestante queste situazioni, le sedi di Ascoli ( sita in Viale M. Federici) e quella di San Benedetto ( sita in Piazza Nardone) saranno aperte nei giorni precedenti le votazioni: