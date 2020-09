La Sagliano a Portico di Caserta: “In Regione proporrò una scuola pubblica per l’insegnamento LIS e un conservatorio musicale in Provincia”

Portico di Caserta, 17 Settembre – Si è tenuto ieri sera l’incontro di Caterina Sagliano, candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, con i cittadini di Portico di Caserta.

La candidata della lista “Noi Campani”, a sostegno del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è stata accolta da molti sostenitori e non, i quali sono giunti in piazza San Marcello per ascoltare le sue idee ed il suo progetto politico. Ad organizzare la serata il presidente dell’associazione MO.M.I.Portico, Giovanni Iannotta, in collaborazione con Domenico Gravina, Paolo Caricchia e Giuseppe Clemente.

A rendere ancora più piacevole la serata e a deliziare il palato dei presenti: le pizze di “Lo Spicchio 2.0” di Luciano Giannino, le sfogliatelle di “Cuore di Sfogliatella” e il caffè del noto marchio “Caffè Brasilera”.

Durante l’evento la candidata ha esposto due punti fondamentali del suo programma elettorale: “Ho particolarmente a cuore – afferma la Sagliano – due progetti che, se mi sarà data fiducia, proporrò subito in regione: una scuola pubblica per l’insegnamento della lingua dei segni (L.i.S.) e un conservatorio musicale nella Provincia di Caserta. Per quanto concerne la prima, noi abbiamo una comunità molto ampia di sordomuti e non tutti possono permettersi di mantenere tutte le spese che prevede una scuola privata. La lingua dei segni non è una minoranza linguistica, ma metodo di comunicazione per molte, moltissime persone. Non può essere un servizio a pagamento imparare la propria lingua. Dev’essere un diritto. Inoltre, per quanto concerne il conservatorio ho in mente di riutilizzare uno dei beni confiscati alla camorra, per istituirne uno. Migliorare – conclude – il proprio territorio significa questo: dare a tutti il domani che meritiamo”.