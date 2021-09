Piombino. Attivo in municipio lo sportello per non udenti

PIOMBINO — Ogni mercoledì dalle ore 15 alle 16,30 nella sede dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Piombino sarà attivo lo Sportello ABC – Abbattimento Barriere Comunicative: il personale qualificato dell’associazione Comunico, specializzato nell’assistenza comunicativa e nei servizi di interpretariato LiS, cioè la lingua dei segni italiana, sarà presente con lo scopo di favorire e incrementare qualitativamente l’accoglienza territoriale, facilitando l’accesso a tutti i servizi di comunità, che siano di tipo assistenziale, culturale, economico o ricreativo.

Il personale sarà anche a disposizione per servizi esterni al di fuori dell’orario di sportello, al fine di accompagnare e affiancare i richiedenti in ogni situazione di bisogno, garantendo pertanto il supporto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona disabile.

“Lo Sportello ABC permetterà ai non udenti di fruire dell’assistenza qualificata del personale dell’associazione Comunico – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Carla Bezzini – che con il linguaggio dei segni agevolerà l’interazione con l’ente pubblico, consentendo a tutti di accedere a ogni tipo di servizio e informazione. Grazie alla competenza dell’associazione il Comune di Piombino effettuerà un notevole passo avanti nel percorso di inclusione delle persone non udenti e con difficoltà di linguaggio: dotarsi di questo servizio è infatti un pregio per la nostra città, che sarà la seconda in Italia, dopo Livorno, a poter offrire una simile fondamentale assistenza”.

Il servizio, frutto della convenzione tra Comune Piombino e associazione Comunico, è destinato sia alle persone non udenti che a quelle udenti che hanno bisogno di comunicare con una o più persone non udenti.