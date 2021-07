XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI

Giovedì 22 luglio: Audizione, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari, C. 2248 Lepri, C. 2612 Termini, C. 2618 Locatelli, C. 2743 Versace e C. 3143 Villani, recanti

di Maria Scopece

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l’integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile”, di rappresentanti di Vedo Voci Associazione genitori bambini sordi e dell’Associazione IOPARLO.