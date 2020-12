Aosta. Consiglio Valle al lavoro per sottotitolare le sedute

AOSTA. I dibattiti del Consiglio regionale potranno essere seguiti anche con sottotitolazione degli interventi in tempo reale, secondo quanto deciso dall’ufficio di presidenza dell’assemblea valdostana nel corso di una riunione organizzata ieri. L’occasione è stata l’approvazione del programma delle attività dei servizi informatici per il 2021.

“La pandemia è stata anche un’occasione per ripensare alla questione dell’accessibilità – dice il presidente del Consiglio, Alberto Bertin, a nome dell’Ufficio di Presidenza -: il distanziamento sociale ha portato un numero sempre maggiore di persone a fruire delle informazioni tramite sistemi informatici e crediamo che il sottotitolo quale modalità di comunicazione sia anche strumento di inclusione sociale, in particolare per i non udenti ma non solo rivolto a essi. È un ulteriore segno di attenzione del Consiglio nei confronti di queste tematiche”.

L’intento è quello di realizzare un’infrastruttura che permetta di generare in tempo reale i sottotitoli durante le dirette web e tv del Consiglio regionale. I sottotitoli sarebbero visualizzati anche sui contenuti dei video on demand nella sezione “mediateca” del sito internet istituzionale.

C.R.