Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha pubblicato un messaggio sui suoi profili ufficiali social

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Facebook soffermandosi sulle sue iniziative al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Ecco quanto si legge: “Dopo 4 milioni e mezzo di mascherine per adulti inviate a casa dei nostri concittadini, abbiamo avviato la distribuzione di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi (ogni kit composto da due pezzi): 4-8 anni e 9-16 anni”.

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha poi aggiunto nel suo messaggio sui suoi profili ufficiali social: “Abbiamo voluto iniziare questa ulteriore distribuzione dai 200 bambini degli istituti Smaldone di Napoli e Salerno che si prendono cura di minori sordomuti e in alcuni casi anche ciechi dalla nascita. Soprattutto in questo momento, dobbiamo tutelare in primo luogo i più deboli”. De Luca ha invitato inoltre tutti i campani a tenere duro ancora per qualche settimana.