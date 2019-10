Diversi cittadini sordi residenti nel comune di Taranto stanno lamentando l’impossibilità di poter accedere ai servizi comunali in quanto, dal mese di febbraio scorso, non sarebbe più garantita la presenza di interpreti della lingua segni presso gli uffici del civico ente.

Ho pertanto chiesto, attraverso una interrogazione consiliare, un diretto intervento del sindaco per conoscere le ragioni tecnico -amministrative per le quali tale servizio sarebbe inattivo da mesi. Lo sportello della lingua dei segni, servizio che si attiva su necessità delle persone sorde per il disbrigo di pratiche personali, è un intervento previsto nella programmazione comunale dei servizi sociali piano di zona 2018-2020 che recepisce quanto previsto dalla legge 104/92. Per le persone con disabilità uditiva tale servizio è indispensabile e la sua interruzione rende inaccessibile ai cittadini sordi, senza il dovuto supporto, l’accesso ai pubblici servizi.

Si pensi che nel nostro territorio risiedono quasi 500 persone sorde pertanto la presenza di interpreti della lingua dei segni presso gli uffici della pubblica amministrazione è di fondamentale importanza per abbattere le barriere comunicative che impediscono alle persone sorde di esercitare compiutamente i diritti di cittadinanza. Per tali ragioni ho investito della questione il sindaco in prima persona affinché sia immediatamente riattivato lo sportello comunale della lingua dei segni a beneficio dei nostri concittadini sordi.

Giampaolo Vietri – Fratelli d’Italia

Consigliere Provinciale e Comunale di Taranto