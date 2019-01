Il ministro della Famiglia e Disabilità Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, insiste sui fondi ai disabili da inserire nella legge sul reddito di cittadinanza, che minaccia di non firmare in caso contrario.

In un’intervista a Enrico Giardini pubblicata su L’Arena di oggi a pagina 13 Fontana spiega che per il momento il testo non va bene, perché manca un «adeguato sostegno, come previsto dal contratto di governo, alle persone con disabilità, alle loro famiglie e alle famiglie numerose». Fontana quindi avverte che la Lega non voterà quel testo senza le adeguate modifiche. (t.d.b.) (ph: Imagoeconomica)

