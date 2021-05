Operativo da oggi, mercoledì 12 maggio, l’ufficio con personale in grado di esprimersi con la lingua dei segni

MANTOVA. È operativo da oggi (mercoledì 12 maggio), presso l’ufficio postale di Mantova Centro in piazza Martiri di Belfiore, il primo sportello sperimentale dedicato alle persone affette da sordità prelinguale operativo sul territorio della Regione Lombardia.

La sperimentazione del progetto prevede l’utilizzo di personale in grado di esprimersi nella lingua italiana dei segni sia per tutte le attività di sportello, come il pagamento dei bollettini e l’invio di corrispondenza e pacchi, sia per quelle della sala di consulenza.

L’accesso ai servizi con l’operatore dedicato è organizzato tramite prenotazione con l’app Ufficio Postale, come da accordi con l’Ente Nazionale Sordi di Mantova. L’operatrice a disposizione della clientela affetta da sordità prelinguale presso l’ufficio di piazza di Belfiore è Tiziana Napoli: << Ho un carissimo amico sordo dalla nascita e per stargli vicino ho seguito un corso di I° livello della lingua dei segni – precisa Tiziana – per poter comunicare liberamente con lui e con le persone che come lui hanno bisogno di supporto. In questi tre anni di servizio come consulente non ho mai avuto nessuna difficoltà a relazionarmi con persone con disabilità uditiva. Possiedo una discreta conoscenza della Lingua dei Segni che mi facilita la comprensione delle loro richieste. Inoltre le protezioni in plexiglass che l’Azienda ha installato in tutti gli uffici, ci consentono di abbassare la mascherina al fine di facilitare la comunicazione in assoluta sicurezza >> .

Oltre a questo primo sperimentale sportello dedicato agli ipoudenti, Poste Italiane ha dimostrato con una molteplicità di iniziative di essere sensibile ai temi e alle persone con disabilità, come la progettazione e la realizzazione degli uffici postali di nuova generazione dove non solo si è operato per eliminare le barriere architettoniche ma si è fatto ricorso a tecnologie e sistemi capaci di offrire pari opportunità di accesso anche alle diverse abilità. Nello specifico, l’ufficio di Mantova Centro è predisposto con percorsi per persone ipovedenti e un montascale.

La presentazione del servizio è avvenuta oggi negli spazi esterni all’Ufficio Postale di Mantova Centro, in modo da evitare assembramenti all’interno dell’ufficio e rispettare le distanze di sicurezza. Sono intervenuti il Presidente Provinciale ENS Stefano Mascena, il Segretario Provinciale ENS Sabino Papeo, il Vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli, l’Assessore al Welfare del Comune di Mantova Andrea Caprini e il Responsabile Mercato Privati Macroarea Nordovest di Poste Italiane Giovanni Accusani.