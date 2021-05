Positano accoglie il Club Moto Sordi Campania!

Sono arrivati oggi a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, i membri del Club Moto Sordi Campania.

Il direttore Michele Cinque in persona ha dato loro il benvenuto in Costa d’ Amalfi. Forza e coraggio ragazzi siete grandi e straordinari .

“E’ stato bellissimo vederli tutti insieme sulla nostra spiaggia. Pochi segni per capirsi, una mano sul cuore per dirgli che avevamo piacere di vederli ed incontrarli e poi un gesto spontaneo con la mano chiedendogli di mettersi tutti in posa, in pochi secondi tutti in fila precisi, poi tutti a seguirci su instagram , facebook e twitter, doeve avevamo postato la foto.

Un sorriso che ci ha riscaldato il cuore e ci siamo salutati. Davvero siamo stati felici con loro”