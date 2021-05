Indennità di accompagnamento: Che cosa fare per ottenerla. Scarica la GUIDA

A chi spetta l’indennità di accompagnamento e che cosa occorre fare affinchè la domanda venga accolta? Scarica la guida che ti spiegherà in parole semplici il metodo che ha permesso a centinaia di persone di ottenere l’indennità di accompagnamento

A CHI SPETTA TALE INDENNITA?

L’indennità di accompagnamento rappresenta una prestazione di carattere assistenziale e che viene erogata mensilmente dall’istituto nazionale di previdenza sociale volta ad aiutare tutte quelle persone che, a causa di evidenti problemi di salute, non sono in grado di deambulare autonomamente o compiere gli atti quotidiani della vita senza l’ausilio di un accompagnatore. Tale prestazione viene inoltre concessa senza limiti di reddito né di età e non costituisce in alcun modo fonte di reddito.

Affinché tale prestazione assistenziale possa essere riconosciuta è necessaria una condizione di salute particolarmente grave. Tra poche righe affronteremo le patologie maggiormente invalidanti e che potrebbero, da sole o unitamente alle altre, rappresentare i presupposti per ottenere l’indennità.

Ma voglio fare una premessa.

L’INPS non assiste e tutela tutte le persone che possiedono una invalidità civile totale al 100% ma soltanto coloro che:

Non sono in grado di deambulare autonomamente

Hanno bisogno di un’assistenza continua non potendo svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita ( es. vestirsi, lavarsi, cucinare, prendere le medicine, avere contezza del valore del denaro ).

Anche coloro che sono soggetti a cure chemioterapiche hanno diritto all’indennità di accompagnamento quantomeno per il periodo delle cure.

ACCOMPAGNAMENTO: LE PATOLOGIE MAGGIORMENTE INVALIDANTI

La Commissione Medica nel riconoscere o negare l’indennità di accompagnamento spesso si rimette a quelle che vengono definite tabelle ministeriali e che assegnano una percentuale di invalidità per ogni malattia. Tale percentuale può essere fissa o variabile a seconda dei casi.

E’ bene pero ricordare che la valutazione del requisito prettamente sanitario tiene in considerazione la storia della persona invalida e non si limita alla sola applicazione delle tabelle. A tal proposito, infatti, in caso di esito negativo, si consiglia di ricorrere, entro 6 mesi, dinnanzi all’Autorità Giudiziaria al fine di vedersi riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento

L’avv. Stefano Di Giacomo, titolare e fondatore del sito di Risarcimenti & Rimborsi, precisa che le patologie maggiormente invalidanti sono: “malattie congenite, morbo di parkinson, alzheimer, problemi cardiovascolari gravi, aritmie e cardiopatia, disturbi del neurosviluppo, sclerosi multipla, disturbi bipolare, postumi di episodi ischemici”.

Per questo motivo la procedura che porta all’accompagnamento è spesso lunga e ricca di insidie.

COSA FARE IN CASO DI RIGETTO

Molte volte, purtroppo, la Commissione Medica si limita a riconoscere una invalidità civile grave del 100% ma senza diritto all’indennità di accompagnamento.

Sebbene si ricorda che le persone con invalidità civile totale del 100% abbiano diritto ad un incremento della pensione di invalidità occorre precisare che contro i provvedimenti dell'INPS ( o per meglio dire contro i verbali della Commissione Medica ) sarà sempre possibile impugnarli qualora sussistano i presupposti.

In questi casi, entro sei mesi dalla ricezione del verbale, la persona con invalidità potrà presentare ricorso dinnanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente, facendosi assistere da un avvocato esperto del settore previdenziale, allegando tutta la documentazione medica più rilevante.

A questo punto il GDL nominerà un medico esterno e di fiducia, chiamato CTU che sottoporrà il ricorrente ad una visita medica, a conclusione della quale potrà o meno essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

