Aggiornata la Guida agevolazioni fiscali disabili dell’Agenzia delle Entrate

Come periodicamente fa, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Si tratta di un documento essenziale che consente ai cittadini con disabilità di districarsi tra le agevolazioni previste nei vari ambiti, come quello dell’acquisto di un’auto con iva agevolata, ma anche ausili, sussidi tecnici ed informatici, detrazioni per figli eccetera.

La guida dà una panoramica aggiornata delle varie situazioni nelle quali vengono riconosciuti benefici in presenza di disabilità, invalidità, riconoscimento di legge 104 o altre casistiche, sia per il cittadino che per i familiari.

In particolare, questa nuova edizione recepisce la novità sulla prescrizione per ausili informatici del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021 e del superbonus edilizio.

Qui per scaricare la guida alle agevolazioni fiscali disabili.