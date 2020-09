Arriva il bonus pc e internet a sostegno della connessione e digitalizzazione

La pandemia ha reso evidente l’importanza fondamentale dei servizi e degli strumenti tecnologici, sottolineando la necessità di colmare il divario digitale che affligge da anni l’Italia.

Per tal motivo, spronato dalla UE,il governo ha lanciato il bonus pc e internet 2020 che stanzia 600 milioni per famiglie e imprese per ammortizzare le spese sostenute per dotarsi di una migliore connessione e di migliori strumenti tecnologici quali pc e tablet. L’incentivo rientra nella strategia nazionale per la banda ultralarga.

Il piano famiglie fornisce fino a 500 euro alle famiglie con ISEE inferiore a 20mila euro e fino a 200 euro a quelle con ISEE sotto i 50mila euro. Il piano imprese invece fornisce un bonus da 500 euro per la connettività sino a 30 mbps e da 2000 euro per la connettività a 1 gb/s in fibra.

Per richiederlo è sufficiente registrarsi sul sito https://www.infratelitalia.it/ avendo un ISEE valido e uno SPID e quindi attendere l’erogazione in due fasi, in 30 e 60 giorni.