A causa della pandemia, molte famiglie italiane stanno vivendo una seria crisi economica. Crisi economica che riguarda non solo tutte le fasce sociali ma anche quelle d’età . Il lavoro, infatti, con la chiusura di diverse attività , ha subito una battuta d’arresto. Sono diversi i campi in cui i lavoratori hanno riscontrato seri problemi. Per questo motivo, lo Stato, da inizio pandemia, ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie in difficoltà .

Si tratta di sussidi volti a risollevare l’economia e dare una mano a coloro che stanno affrontando un momento complicato. Tra questi, noi di ProiezionidiBorsa vi avevamo già parlato del bonus casalinghe che sarà a breve disponibile. Oggi, invece, vogliamo presentarvi il sussidio di 500 euro per PC e tablet. Ecco a chi spetta e come richiederlo.

500 euro per PC e tablet. Ecco a chi spetta il bonus e come richiederlo

Il bonus PC e tablet prevede un sussidio variabile da utilizzare per diverse esigenze. L’aiuto potrà essere usato per connessioni internet a banda ultralarga e per il comodato d’uso di tablet e PC. Infratel gestirà tutti gli interventi, con un portale online su cui gli operatori potranno registrarsi.

Il sussidio sarà disponibile per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 o a 50.000 euro. Inoltre, il bonus verrà erogato per sostenere la digitalizzazione delle imprese, con un importo che andrà dai 500 ai 2.000 euro.

Gli importi variabili a seconda dell’ISEE

Il bonus non avrà lo stesso peso per tutti i nuclei familiari. In base all’ISEE, infatti, verrà stanziato l’importo. Sono previsti 500 euro per le famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 euro. 200 euro, invece, saranno erogati per i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 50.000 euro.

L’erogazione dei contributi sarà disponibile da settembre. A breve sarà possibile presentare la domanda sul sito del MISE.