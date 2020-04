Avviso PERLAPA – GEDAP e Rilevazione permessi ex legge 104/92 – Proroga dei termini della comunicazione al 31 maggio 2020.

Il termine del 31 marzo 2020 per l’invio delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (GEDAP), nonché per l’invio dei dati relativi ai dipendenti pubblici che, nell’anno 2019, hanno fruito dei permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010 (Rilevazione dei permessi ex legge 104/92), è prorogato al 31 maggio 2020.