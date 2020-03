Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato pochi minuti fa le misure appena approvate dal “decreto marzo”, che contiene importanti interventi economici a sostegno del Paese in questo momento di grave crisi causa emergenza Coronavirus.

Messi in campo 25 miliardi di euro a sostegno di imprese e famiglia.

Si sono poi succeduti il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, e la ministra Nunzia Catalfo, reggente del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali, che hanno illustrato le misure.

I 5 ASSI DEL DECRETO MARZO

In attesa di poter leggere il documento, riportiamo in breve le principali direttive del provvedimento, che si snoda su 5 assi:

1. finanziamento aggiuntivo di quasi 3,5 miliardi per Sistema Sanitario Nazionale, protezione civile ed altri enti in prima linea sanitaria sull’emergenza

2. più di 10 miliardi per sostegno a occupazione, lavoratori e reddito. Vengono estesi gli ammortizzatori sociali a tutte categorie lavoratori dipendenti, mentre per lavoratori autonomi, stagionali e altre forme un assegno di 600 euro per il mese di marzo. estensione congedo parentale e e voucher babysoitter per genitori.

3. Iniezione di nuova liquidità per supportare il sistema credito, sospensione rate mutui

4. sospensione obblighi di versamenti tributi e contributi. Il termine odierno è differito a venerdì 31 marzo per iva, ritenute previdenziali etc.

5. sostegno aggiuntivo a una serie di settori economici

LE MISURE PER LE FAMIGLIE

In particolare, sintetizziamo quanto prevuisto per le famiglie, raggruppando nella prima parte le principali misure che coinvolgono specificamente i nuclei con all’interno persone con disabilità:

– PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104

aumento da 3 a 12 i giorni di permesse da Legge 104 per i mesi di marzo e aprile 2020

– CONGEDI PARENTALI:

15 giorni aggiuntivi per genitori con figli minori fino a 16 anni, retribuiti del 50% per i figli fino a 12 anni, e senza limiti di età in caso di figli disabili

– DIRITTO LA LAVORO AGILE

Per nuclei con persone disabili ospitate nei centri di servizio chiusi a causa dell’emergenza

– SOSPENSIONE PAGAMENTI

Sospensione invio cartelle di pagamento e atti di riscossione

sospensione di versamento contribuiti previdenziali e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria per colf in scadenza tra febbraio e maggio.

– VOUCHER BABYSITTER:

600 euro per spese di babysitting, per tutti (alternativamente al congedo)

1.000 euro nel caso di operatori sanitari e forze di polizia

– SOSPENSIONE RATE MUTUI PRIMA CASA

per lavoratori in CIG, estesa anche a titolari di partita IVA e fronte di un calo approizzabile del fatturato, senza requisiti di reddito ISEE

Ci riserviamo di approfondire la lettura del decreto appena verrà reso disponibile.

