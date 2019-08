Pullman, aerei, treni: sono tante le agevolazioni previste per gli invalidi e gli accompagnatori.

Nella maggior parte dei casi si tratta di facilitazioni proposte dalle società di trasporto in maniera autonoma perché non esiste una norma organica nel 2019 che determini sconti sui biglietti o aiuti. Di positivo c’è che quasi nessuno si tira indietro ovvero che è molto facile sia ottenere riduzioni sul costo del biglietto e attenzioni a bordo.

Non solo, ma sono anche tante le amministrazioni comunali, magari sostenute da quelle regionali, che propongono un servizio di trasporto integrativo per gli utenti alle prese con ridotte capacità motorie oppure che hanno difficoltà a utilizzare gli ordinari mezzi pubblici. Entriamo allora nel dettaglio degli sconti e delle agevolazioni per invalidi e accompagnatori che viaggiano in pullman, aerei, treni, ricordando che sono previste facilitazioni anche per gli spostamenti in nave in favore di non vedenti e accompagnatori.

Sconti e agevolazioni pullman per invalidi e accompagnatori

Ci ha pensato l’Unione europea a predisporre le regole per evitare la discriminazione di invalidi e accompagnatori nei viaggi in pullman. E lo ha fatto stabilendo il divieto di far pagare di più sulle prenotazioni o sull’acquisto di biglietti, anche se lo spazio occupato è maggiore o se il disabile ha bisogno di assistenza.

Previsto anche il rimborso del biglietto se il passeggero invalido aveva dichiarato le proprie esigenze al momento dell’acquisto che non sono state soddisfatte nel corso del viaggio in pullman. Le società di trasporto non possono rifiutare di far salire a bordo dei pullman i passeggeri con disabilità, a meno che non sia in gioco ragioni di sicurezza o di gravità eccezionale.

Sconti e agevolazioni aereo per invalidi e accompagnatori

Sono numerose le compagnie aree che propongono sconti sul biglietto aereo per passeggeri invalidi e accompagnatori. Non solo, ma le stesse strutture aeroportuali devono essere adeguatamente attrezzate per garantire le medesime condizioni. Le informazioni sui voli in partenza e in arrivo, ad esempio, devono essere chiare e a portata di tutti.

Ed è in vigore l’obbligo da parte dei gestori dell’aeroporto di mettere a disposizione una persona per l’assistenza del passeggeri con disabilità. Altri servizi offerti nella maggior parte dei casi sono il trasporto di medicinali in forma liquida o di siringhe a bordo e l’ossigenoterapia per passeggeri con problemi cardiaci, polmonari e respiratori.

Sconti e agevolazioni treni per invalidi e accompagnatori

Per chi viaggia in treno si ricorda la possibilità di attivare la Carta Blu. Destinata alle persona con disabilità titolari dell’indennità di accompagnamento e ai titolari di indennità di comunicazione, permette all’accompagnatore di viaggiare gratis. La durata è di 5 anni e viene rilasciata senza alcun costo nelle biglietterie delle stazioni ferroviarie e negli uffici assistenza.

Come abbiamo visto approfondendo i diritti e gli sconti sul prezzo biglietto per i viaggi in treno di disabili e accompagnatore, vale su Intercity Notte, Intercity, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa, in prima in seconda classe, nei livelli di servizio Business, Premium e Standard e nei servizi cuccetta o vagone letto.

