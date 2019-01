Dopo 12 mesi ok a offerta lavoro o si perde beneficio

ROMA, 12 GEN – L’Inps potrà scrivere ai potenziali destinatari del reddito di cittadinanza, per avvisarli che ne hanno diritto. Lo prevede l’ultima bozza del decretone nel quale si danno all’istituto 30 giorni per predisporre i moduli per fare domanda di Rdc.

“L’Inps – si legge nella bozza – è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che a seguito dell’attestazione dell’Isee presentino valori dell’indicatore o di sue componenti compatibili” con i criteri per l’accesso al reddito di cittadinanza.

Tra i dettagli che emergono dal testo, ancora in via di definizione, anche la decadenza dal beneficio se si rifiuta una offerta di lavoro trascorsi 12 mesi, anche se fosse solo la prima

