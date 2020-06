Ragionevole dubbio su rinnovo commessa Consorzio Sintesi

Per vostra conoscenza e competenza

La nostra associazione , vista la documentazione e la dettagliata situazione descritta dal sindacato del disabile, sarà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori disabili che sono la parte virtuosa del progetto di inclusione sociale che la Wind ha portato avanti per ben 13 anni, altresì sarà al fianco di tutti gli interlocutori disabili, sindacati, politici, centri impiego , la Wind stessa per ottenere le DIMISSIONI del presidente del consorzio sintesi visti i suoi comportamenti

Il FUTURO del progetto disabili passa attraverso le DIMISSIONI del presidente del consorzio sintesi

Allegato 8 Cass II 9.10.2014 Luspio c Rimicci + 3

Rinvio a giudizio art 646 cpp Rimicci 2011 ndp

Chiediamo il vostro aiuto per smascherare il vero colpevole del mancato rinnovo della commessa Windtre . Il presidente del consorzio sintesi e le sue malefatte

Egregi Senatori il sindacato del disabile e’ nato nel 2015 per cercare di contrastare la nuova gestione , da Virtuosa a VIZIOSA, del consorzio sintesi e delle sue cooperative da parte del Presidente Enzo Rimicci, persona conosciuta nel mondo del sociale per le sue attività viziose nei Progetti sociale, basti guardare i 2 documenti allegati .

Ci chiediamo e Le chiediamo a quale tipo di onorabilità si può appellare il presidente del consorzio sintesi se ha depauperato e violentato la virtuosita del progetto e sopratutto la dignità di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti , ci chiediamo e le chiediamo a quale tipo di virtuosita si può appellare il presidente del consorzio sintesi se ha innescato un lavoro continuo di svuotamento dei ricavi delle cooperative basti evidenziare i 500mila€ a bilancio nel 2019 per attività di consulenze, ci chiediamo e le chiediamo a quale tipo di virtuosita si può appellare il presidente del consorzio sintesi se ha licenziato in 4 anni circa 63 disabili

In relazione al Codice di Condotta degli appalti e al coinvolgimento giuridico/penale dei committenti volevamo evidendenziarvi la criticità rappresentata nel rinnovo della commessa del Consorzio Sintesi. Chiariamo che il Consorzio Sintesi, gia’ di suo rappresenta una anomalia nel panorama della Cooperazione Sociale Virtuosa, infatti e’ un Consorzio Sociale formato da solo 3 persone che ha in essere un appalto milionario con la Windtre , appalto che poi rigira alle sue cooperative trattenendosi una parte “cospicua” dell’importo mettendo così le stesse in uno stato di totale dipendenza dal Consorzio. Inoltre e’ cosa nota lo sfruttamento lavorativo dei soggetti disabili che vengono sottoposti a estenuanti ritmi di lavoro con addirittura la soppressione delle pause di lavoro previste dal Legislatore, in antitesi al valore del mutuo soccorso, il Consorzio Sintesi reprime , ogni tentativo di ristabilire il giusto criterio di Dignità lavorativa basti evidenziare che ben 63 soggetti disabili sono stati licenziati nel corso della commessa Windtre.

L’aspetto pero più rilevante che conferma la viziosita del Consorzio Sintesi e’ rappresentato dagli illeciti penali rilevanti a carico del Presidente del Consorzio Sintesi nel corso degli anni 2009/2020, vi lasciamo immaginare la negativa caduta di immagine e il potenziale coinvolgimento della vostra azienda qualora la azione della Agenzia delle Entrate e/o la Procura di Palermo si venga a completare

Nel 2009 Denuncia di appropriazione indebita

Nel 2010 Denuncia di truffa a carico Regione Lazio e Lombardia

Nel 2018 Rinvio a giudizio per Illecito Penale Tributario in capo a 1Mil€

Questo e’ l’uomo che rappresenta il Consorzio Sintesi oggi , e questo e’ l’uomo con il quale a breve firmerete o meno il rinnovo della commessa . Sappiamo che il progetto coinvolge numerosi soggetti disabili e sarebbe quindi un buon progetto se non avesse le gravi viziosita ‘ sopradescritte, sappiamo anche che il progetto , a breve, sara’ interrotto brutalmente dalle Autorita’ Competenti , a Voi fare una scelta noi possiamo solamente darvi una serie di elementi importanti e seri.

Crediamo pero’, per estrema correttezza e a tutela della vostra immagine, che al Presidente del Consorzio Sintesi gli sia data la opportunità di darvi gli elementi a sua difesa presentando i documenti intestati a lui medesimo di

Carichi pendenti

Il Certificato dei Carichi Pendenti è un documento che attesta l’esistenza di processi penali in corso a carico di un determinato soggetto.

Casellario giudiziale

Il Certificato del Casellario Giudiziale è un documento che permette di conoscere i provvedimenti di condanna penale definitivi ed alcuni dei provvedimenti in materia civile ed amministrativa, passati in giudicato e a carico di una persona specifica.

Noi logicamente siamo in possesso degli stessi e, qualora lo desideriate, saremmo lieti di fornirveli

Rimanendo in attesa di eventuale un vostro cortese riscontro .

Sindacato del Disabile