Discarica a cielo aperto a San Pietro a Patierno

NAPOLI – A San Pietro a Patierno, nella periferia nord est di Napoli, c’è un ‘area utilizzata costantemente come discarica a cielo aperto.

A denunciarlo è un cittadino che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Abitiamo a San Pietro a Patierno in via Casoria e lì c’è un‘area recintata che viene utilizzata come discarica di rifiuti in modo illecito, c’è di tutto. Ci è stato detto che sarebbe un’area videosorvegliata ma intanto continuano a sversare rifiuti che non vengono mai tolti ed abbiamo segnalato questa situazione tantissime volte. Siamo davvero stanchi anche perché siamo una famiglia di sordomuti e per noi è difficile intraprendere certe battaglie.”.

“Abbiamo chiesto di effettuare una verifica dell’area e di dar vita a delle operazioni di bonifica. Inoltre è necessario appurare che il sistema di videosorveglianza sia presente, attivo e funzionante, in caso contrario bisognerà provvedere perché l’area va assolutamente sorvegliata e controllata in modo da scongiurare gli sversamenti di rifiuti e da poter individuare gli incivili e gli inquinatori che dovranno essere puniti in modo esemplare.”- sono le parole del Consigliere Borrelli