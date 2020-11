Si finge funzionario Inps, poi rapina anziana non udente. La difesa al giudice: “Sono innocente”

L’uomo si era finto anche amico del figlio della donna, un carabiniere. I fatti risalgono al 17 dicembre 2019

Si è dichiarato innocente ed estraneo ai fatti il napoletano C.S. , 35enne finito ai domiciliari per truffa aggravata la settimana scorsa. Secondo le accuse, l’uomo si era finto funzionario dell’Inps per entrare in casa di un’anziana non udente, a Fisciano