Altro colpo ad un negozio del centro. Furto in un negozio di strumenti per i non udenti

La brutta sorpresa, questa mattina, per i titolari dell’attività a Piazza Matteotti. Sul posto gli uomini della scientifica, coordinati dal dirigente Auriemma e dalla sua vice Emanuela Marafioti. Un agosto nero per i commercianti alle prese con un doppio fronte, tra la crisi innescata dal Covid e i furti in particolare nel centro città.

Gli inquirenti sono sulle tracce del ladro seriale autore dei colpi di minore entità, in qualche caso portati via alimenti e pochi spiccioli in cassa. Le indagini continuano, invece, per altri furti organizzati in modo più studiato. Comunque gli inquirenti vicini a stringere il cerchio, liberando i commercianti dall’ansia di trovarsi il negozio svaligiato da ignoti.