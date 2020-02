Ieri la trasmissione Chi l’ha visto? è tornata sulla morte di Annamaria Sorrentino. La giovane napoletana è morta in vacanza in Calabria mentre era con il marito Paolo e con gli amici. La redazione di Federica Sciarelli ha pubblicato un video non adatto ai minori. Una mamma e un papà sono in via di separazione, lui sta facendo una videochiamata dopodiché picchia la donna davanti alla figlia. I due adulti si scontrano violentemente mentre la piccola fugge spaventata

Il video shock è stato raccolto dal giornalista Giampietro Fiore di Giallo: “Era nella chat dei sordomuti, la stessa Annamaria Sorrentino e del marito Paolo, totalmente estraneo alla scena filmata”. Lo hanno commentato in diretta la famiglia della ex Miss Campania che è precipitata da un balcone.

