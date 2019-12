Combatteva per le persone affette da sordità. Con tutta probabilità l’ultimo saluto mercoledì a Ormelle

ORMELLE – Addio a Cristiano Piccolo, 44 anni di Ormelle: si è spento per un male incurabile alla Casa dei Gelsi di Treviso

Era impegnato da sempre per i diritti delle persone sorde e per la diffusione della Lis la Lingua italiana dei segni, che viene utilizzata dalle persone sorde per comunicare.

Padovano di origine, si era stabilito a Ormelle dopo il matrimonio. Aveva due figli di 10 e 17 anni. Era dipendente di Piave Servizi.

Malato da circa un anno, si è spento a Treviso. Il funerale sarà fissato in mattinata, in ogni caso dovrebbe essere celebrato a Ormelle mercoledì pomeriggio.

La cerimonia funebre sarà tradotta nella lingua Lis.

http://www.oggitreviso.it/