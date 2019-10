E’ stato scarcerato l’uomo arrestato per aver abusato di una ragazzina di 14 anni a Sezze.

Gianluca Pappalardo, 50 anni, è libero con il solo obbligo di dimora a Sezze. La decisione è stata presa dal tribunale del Riesame. Caduta l’accusa di cessione di stupefacenti nei confronti di minori, mentre resta in piedi quella di violenza.

I giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati Sinuhe Luccone e Angelo Palmieri i quali avevano contestato l’interrogatorio effettuato senza interprete nonostante Pappalardo sia sordomuto.

Pappalardo era stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Roma. L’inchiesta, ancora aperta, vede indagata per estorsione anche la madre della vittima, una 40enne di Sezze, che avrebbe accettato denaro dall’uomo per consentire i rapporti sessuali con la figlia 14enne.