Sul posto Croce Rossa, Croce Bianca e Croce Oro che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso

Auto travolge uomo mentre pota gli alberi

Un uomo di 61 anni, Ivano O., è rimasto gravemente ferito, stamani, dopo essere stato travolto da un’auto, mentre potava le olive, in via Felice Musso, a Imperia Oneglia. L’uomo, che sarebbe sordomuto, ha riportato un trauma cranico e toracico. Soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto con un equipaggio della Croce d’Oro, è stato stabilizzato e portato all’ospedale in “codice rosso”.

Ferite meno gravi per l’automobilista, che è stato soccorso in stato di choc. La vicenda è ancora in corso di ricostruzione, sembra tuttavia che il sessantunenne sia stato sbalzato per diversi metri, al di là di un cancello. Accertamenti sono in corso da parte della polizia municipale

https://la-riviera.it/