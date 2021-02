Comunicato stampa ENS sul nuovo Governo Draghi

Il Presidente Nazionale dell’Ente Nazionale Sordi Giuseppe Petrucci ha espresso “vivo compiacimento nell’apprendere che nel Governo guidato dal Prof. Mario Draghi sia stato istituito nuovamente il ministero per le politiche della Disabilità”.

“Questa scelta – ha proseguito Petrucci – va nella giusta direzione, da sempre l’ENS ha rivendicato la necessità di un Ministero dedicato alle problematiche della disabilità che necessitano di un’attenzione particolare affinché vi possa essere uno stimolo al coordinamento dei molti provvedimenti che per loro natura investono più ministeri; l’auspicio è quello di non perdere tempo sui provvedimenti incardinati, migliorarli laddove è possibile, e dare accelerazione su provvedimenti quali il riconoscimento della Lingua dei Segni”.

Il Presidente Petrucci ha ancora affermato “che l’ENS è pronto a confrontarsi con il nuovo Governo e a collaborare col nuovo Ministro per esporre non solo le problematiche della categoria ma anche per indicare soluzioni perseguibili per le annose questioni che affliggono i sordi italiani” Infine ha concluso il Presidente dell’Ente “il Recovery Plan è un’opportunità per il Paese dalla quale però i disabili non possono restare esclusi, pertanto chiediamo al Presidente Draghi di aprire un confronto con la categoria su questa tematica affinché vi sia la giusta, doverosa e necessaria attenzione anche al mondo della disabilità”.

21-02-15-Comunicato_Stampa_Nuovo_Governo

Roma, 15/02/2021

Il Presidente Nazionale

Giuseppe Petrucci

———————————————

UFFICIO PRESIDENZA ENTE NAZIONALE SORDI – ONLUS SEDE CENTRALE

via Gregorio VII 120 – 00165 Roma

tel.: + 39 06398051

fax: + 39 063980531

e-mail: presidenza@ens.it

Internet: http://www.ens.it