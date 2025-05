Putin propone all’Ucraina la ripresa dei negoziati a Istanbul. Zelensky: “Siamo pronti”

Il leader russo fissa anche la data il 15 maggio e chiede un confronto “senza precondizioni”

AGI – Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto alla leadership ucraina di riprendere i negoziati di pace, interrotti alla fine del 2022, giovedì prossimo 15 maggio a Istanbul, “senza precondizioni”. Lo ha annunciato in un messaggio alla nazione nella tarda serata di ieri dal Cremlino. “Proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati direttamente e senza indugio – ha detto Putin – nella stessa sede in cui si erano svolti in precedenza e dove erano stati sospesi: Istanbul”.

Putin ha inoltre riferito che nella giornata di domani parlerà con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per discutere una possibile via di pace e la ripresa dei colloqui diplomatici con l’Ucraina. Secondo il presidente russo, Mosca avrebbe già avanzato in passato diverse proposte per un cessate il fuoco, ma queste sarebbero state “sabotate da Kiev”. Putin ha accusato l’Ucraina di aver violato 130 volte la moratoria di 30 giorni sugli attacchi agli impianti energetici e di non aver rispettato quasi 5.000 volte la tregua pasquale.

La risposta di Zelensky

