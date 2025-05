New York perde turisti, è l’effetto Trump

Un antiamericanismo diffuso e la paura di brutte sorprese al controllo passaporti: quest’anno 400.000 presenze in meno

AGI – Un antiamericanismo diffuso e la paura di brutte sorprese al controllo passaporti finiranno per pesare sul flusso di turisti a New York che quest’anno ha messo in conto di accogliere 400.000 presenze in meno rispetto al 2024. L’ente turistico locale, New York City Tourism and Conventions, aveva iniziato il 2025 con ottimismo e aveva previsto una piena ripresa con un numero record di visitatori rispetto agli anni della pandemia.

Ma ora rivisto al ribasso per ben due volte la sua previsione iniziale di 67,6 milioni di visitatori, tra nazionali e internazionali, da quando il presidente Trump ha scatenato la guerra commerciale, ha minacciato l’annessione di altri Paesi e ha intensificato la repressione dell’immigrazione che ha portato alla detenzione di diversi turisti stranieri.

Redazione AGI estero