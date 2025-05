Edi Rama ha vinto le elezioni in Albania, secondo i risultati preliminari

Il Partito Socialista avrebbe ottenuto il 52 per cento dei voti, e così un quarto mandato per il primo ministro

Il Partito Socialista del primo ministro dell’Albania Edi Rama ha vinto le elezioni politiche di domenica, secondo i dati provvisori sullo spoglio. È stato scrutinato più di un terzo dei voti e stando alle schede esaminate finora il Partito Socialista avrebbe ottenuto il 52,5 per cento dei voti, pari a 83 seggi in parlamento, 12 in più di quelli necessari per ottenere la maggioranza. Il Partito Democratico guidato da Sali Berisha, il principale avversario di Rama, avrebbe ottenuto invece il 34,4 per cento dei voti (52 seggi).

Rama diventerà il politico che è rimasto al potere per più tempo nella storia dell’Albania dopo il dittatore comunista Enver Hoxha, morto nel 1985. Guida il governo albanese dal 2013, e con queste elezioni, se il risultato sarà confermato, otterrà il quarto mandato consecutivo. In campagna elettorale Rama ha parlato soprattutto dell’integrazione europea dell’Albania, promettendo (irrealisticamente) che il paese entrerà nell’Unione Europea entro il 2030

In queste elezioni è stato reso possibile il voto delle persone albanesi all’estero per la prima volta e hanno votato circa 200mila persone su più di un milione. Lo spoglio delle schede raccolte all’estero è ancora molto indietro ma per il momento sembra che tra questi elettori sia in vantaggio il Partito Democratico di Berisha, che fu primo ministro dal 2005 al 2013 dopo essere già stato presidente della Repubblica dal 1992 al 1997.

Redazione Il Post