È morto il medico e ricercatore francese Etienne-Emile Baulieu, che inventò la pillola abortiva

Il medico e ricercatore francese Etienne-Emile Baulieu, noto per avere inventato la pillola abortiva (RU486), è morto venerdì a Parigi a 98 anni.

Baulieu era famoso anche per le sue ricerche sugli ormoni steroidei e aveva ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio Lasker negli Stati Uniti.

Nacque nel 1926 a Strasburgo e a 15 anni si unì alla Resistenza contro i nazisti. Per l’invenzione della pillola abortiva nel 1982, dopo che da poco era diventato membro dell’Accademia francese delle scienze, fu da subito e a lungo criticato dai movimenti anti-abortisti. Fino a un’età avanzata ha continuato a lavorare, tra le altre cose, a terapie per curare la depressione e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer. I racconti sulla sua vita sono ricchi di aneddoti, tra cui quello su una presunta relazione con l’attrice Sophia Loren negli anni in cui lavorava alla RU486: furono fotografati insieme a Parigi da Umberto Pizzi, ma Loren negò sempre che avessero avuto una storia.

Redazione Il Post