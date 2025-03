Perché in Italia l’energia costa così tanto

La guerra e le sanzioni c’entrano fino a un certo punto: le aziende italiane pagano molto più della Germania, della Francia e della Spagna

È noto che dall’invasione russa in Ucraina il prezzo dell’energia in Europa sia cresciuto in modo strutturale, vista la necessità di sostituire il gas venduto dalla Russia con alternative ben più costose. È meno noto che il problema coinvolga in modo particolare l’Italia: secondo uno studio di Confindustria, citato anche da Mario Draghi nella sua recente audizione parlamentare, nel 2024 le imprese italiane hanno pagato l’elettricità l’87 per cento in più rispetto alla Francia, il 70 per cento in più della Spagna e quasi il 40 per cento in più della Germania.

La prima ragione di questo squilibrio è la tassazione. Le tasse italiane sulle bollette delle imprese sono tra le più alte dei paesi europei: nel primo semestre del 2024 l’Italia è stato addirittura il secondo paese europeo per livello di tassazione sull’energia, che pesava per il 27,5 per cento del costo finale. Non è semplicemente un livello più alto della media europea: è quasi il doppio della media europea.

Quanto pesano le tasse sulle bollette delle aziende