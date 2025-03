Nel Regno Unito il governo vuole rendere gratuita la pillola del giorno dopo in tutte le farmacie

F inora si poteva ottenere dai medici o in alcune cliniche, mentre con il nuovo piano dovrebbe diventare più facile

Domenica il governo britannico ha detto di voler rendere la pillola del giorno dopo accessibile gratuitamente in tutte le farmacie, che a partire da quest’anno verranno quindi rimborsate dal Servizio sanitario nazionale (NHS, in inglese) per le pillole distribuite. Nel Regno Unito è già possibile ottenere la pillola del giorno dopo gratis, ma solo in alcune farmacie, oppure dai medici di base, nelle cliniche di salute riproduttiva e nei centri convenzionati con l’NHS.

Questo ha fatto sì che il servizio fosse distribuito in modo diseguale sul territorio nazionale, e che rimanessero delle zone scoperte: con la nuova misura, che fa parte di un pacchetto di riforme delle farmacie che verrà presentato lunedì, il governo intende renderlo più trasversale e superare quella che nel Regno Unito è descritta come “lotteria del codice postale” (cioè l’idea che dove nasci influisca sui servizi a cui hai accesso).

La pillola del giorno dopo è un contraccettivo d’emergenza: va usato cioè entro un determinato periodo di tempo da un rapporto sessuale considerato a rischio, perché non protetto o perché c’è un motivo per pensare che i contraccettivi usati non abbiano funzionato. Alcune sono efficaci entro tre giorni, altre entro cinque. Agisce interrompendo o ritardando l’ovulazione, e non va confusa con la RU486 che invece ha come principio attivo il mifepristone ed è una pillola abortiva.

È un dispositivo medico che viene usato soltanto in occasioni specifiche, appunto d’emergenza, ed è fondamentale per la salute riproduttiva delle donne. Spesso invece le associazioni anti-choice lo descrivono erroneamente come un farmaco abortivo, oppure come un’alternativa irresponsabile all’uso di altri contraccettivi.

Nel Regno Unito le donne che non avevano accesso ai canali per ottenerla gratuitamente fino a questo momento potevano arrivare a spendere fino a 30 sterline (circa 35 euro) per acquistarla. Nell’idea del governo, oltre a ridurre le disuguaglianze, la misura aiuterà anche a ridurre le attese dai medici di base e nelle cliniche di salute riproduttiva.

Anche in Italia la pillola del giorno dopo può essere richiesta gratuitamente al medico di famiglia o nei consultori. In farmacia si può acquistare senza ricetta a un costo variabile tra i 20 e i 25 euro, in base al marchio.

Redazione Il Post