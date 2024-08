L’albero più famoso di Inghilterra ha ricominciato a germogliare

Contro ogni aspettativa il Sycamore Gap Tree, uno storico e famosissimo acero montano che era stato abbattuto lo scorso anno, è tornato a crescere

Venerdì scorso Gary Pickles, un ranger che lavora per il Northumberland National Park, nel nord dell’Inghilterra, ha trovato 8 germogli alla base del ceppo del Sycamore Gap Tree, un grande acero montano (Acer pseudoplatanus) che nell’autunno dello scorso anno era stato abbattuto, suscitando rabbia e dispiacere nella popolazione locale e più in generale in tutte le persone che sapevano della sua esistenza. La scoperta di Pickles è diventata di pubblico dominio soltanto ieri, quando ne aveva dato notizia il National Trust, l’organizzazione del Regno Unito che si occupa del patrimonio naturale del paese.

Pickels ha raccontato al New York Times che, quando si è accorto dei germogli, «è stato come quando rivedi un vecchio amico».

Prima dell’abbattimento nel settembre dello scorso anno, l’albero si trovava da centinaia di anni lungo il Vallo di Adriano, l’imponente fortificazione in pietra fatta costruire dall’imperatore romano Adriano nella prima metà del II secolo per segnare il confine tra la provincia romana della Britannia e la Caledonia, abitata dalle tribù dei Pitti. Era un’attrazione locale molto amata, definita colloquialmente «l’albero più fotografato d’Inghilterra», dato che era cresciuto in una posizione particolarmente scenografica (era l’unico albero su quel tratto del vallo ed era apparso in una scena importante del film del 1991 Robin Hood: Principe dei ladri).

La scoperta dei germogli è un segnale incoraggiante, e per certi versi eccezionale: quando la notizia dell’abbattimento era diventata di pubblico dominio, la sensazione più diffusa era che il Sycamore Gap Tree avrebbe ricominciato a germogliare soltanto dopo molto tempo. Gli esperti del National Trust avevano previsto che il processo avrebbe richiesto diversi anni.

In un’intervista a NPR Andrew Poad, il direttore generale del National Trust, ha detto che il fatto che l’albero abbia ricominciato a germogliare dopo soli dieci mesi dall’abbattimento è qualcosa di «stupefacente». Poad ha aggiunto che nei prossimi anni il National Trust seguirà la crescita dei germogli, e che l’area attorno alle radici sarà protetta.

L’albero era stato trovato abbattuto il 28 settembre scorso: a ottobre la polizia aveva arrestato due uomini accusati di aver abbattuto l’albero, Daniel Graham, di 38 anni, e Adam Carruthers, di 31 anni, entrambi abitanti della zona. I due, che erano stati liberati su cauzione, saranno ora processati. Insieme a loro erano stati arrestati anche un ragazzo di 16 anni e un contadino di 60 anni, che però non sono stati incriminati.

Redazione IL POST