Stoltenberg, ‘l’Ue non può difendersi da sola, c’è la Nato’

‘Bene sforzi sulla difesa ma non devono indebolire Alleanza’

“Accolgo con favore gli sforzi dell’Ue nella difesa ma devono essere complementari alla Nato, non una duplicazione”, questa azione “non deve indebolire la concezione della Nato. Ogni tentativo di indebolire il legame transatlantico indebolisce non solo la Nato ma anche l’Europa. La responsabilità della Nato sull’Europa non può essere messa in dubbio”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando all’Atlantic Council ad Helsinki. “L’Ue non può difendersi da sola, l’Ue deve occuparsi di commercio, ambiente, economia”, ha aggiunto.

Redazione Ansa