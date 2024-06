Un cyberattacco ha colpito i principali ospedali di Londra, provocando l’annullamento di interventi e il trasferimento di pazienti in emergenza.

Il “grave incidente informatico” ha riguardato i policlinici partner del fornitore di servizi Synnovis, come il King’s College Hospital, il Guy’s e il St Thomas’, inclusi il Royal Brompton e l’Evelina London Children’s Hospital, che ospitano importanti centri pediatrici.

Come si legge sul sito di Bbc News l’attacco ha avuto un impatto notevole sulla fornitura dei servizi, in particolare sulle trasfusioni di sangue e sui referti degli esami clinici. Al momento non si conosce la matrice dietro l’azione contro i sistemi dei maggiori ospedali londinesi ma secondo diverse fonti citate dall’emittente pubblica britannica si tratta di un’operazione di tipo ‘ransomware’, condotta da hacker intenzionati a chiedere un riscatto, solitamente in bitcoin, per la restituzione dei dati.

Nei mesi scorsi la British Library era stata colpita da un attacco simile e aveva dovuto dar fondo alle proprie riserve finanziarie, con un esborso stimato in circa 8 milioni di euro, per rimediare ai danni subiti.

Redazione ANSA