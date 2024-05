Slovacchia, ferito il premier Robert Fico: gli hanno sparato

Secondo i media locali è molto grave: è stato raggiunto da diversi colpi al petto, allo stomaco e a un arto

Il premier della Slovacchia Robert Fico è stato ferito in un attentato ad Handlova, a 150 chilometri dalla capitale Bratislava, al termine di una riunione di governo.

Contro il premier sono stati sparati quattro colpi di arma da fuoco: Fico, colpito allo stomaco, al petto e a un arto, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elicottero nell’ospedale Roosvelt a Banska Bystrica “tra la vita e la morte”, ha riferito il governo slovacco in una nota, definendo l’attacco “un tentato omicidio”. Intanto la polizia ha fatto sapere di aver già arrestato il sospetto attentatore, che si nascondeva tra la folla. Secondo i media locali sarebbe un uomo di 71 anni originario della cittadina di Levice.

“Robo, vieni qui!”. E’ quanto avrebbe gridato l’aggressore a Robert Fico (chi è il premier slovacco) prima di aprire il fuoco. Lo riferisce il sito del quotidiano slovacco Pravda. Il portale web aktuality.sk identifica l’attentatore come “un uomo di sinistra di 71 anni, JC Bran” che tra l’altro avrebbe “pubblicato diverse raccolte di poesie” e “nel 2016 ha lavorato per un servizio di sicurezza privato”. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’identità del sospetto attentatore e non si conoscono le possibili motivazioni dell’attacco.

La nota su Facebook

In un aggiornamento postato sulla pagina Facebook del premier slovacco si legge che “Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. È stato trasportato in elicottero a Banska Bystrica, perché il trasporto a Bratislava richiederebbe troppo tempo a causa della necessità di un intervento urgente. A decidere saranno le prossime ore”.

Caputova (presidente Slovacchia) cndanna l’attacco La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha immediatamente condannato l’attacco “brutale e sconsiderato” al primo ministro. “Sono scioccata. Auguro a Roberto Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall’attacco”, ha scritto il capo dello Stato in un messaggio su Facebook.

Meloni: “Profondo sconcerto per il vile attentato a Fico” Il premier Giorgia Meloni ha “appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato a Fico. “Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del governo italiano – ha aggiunto – desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà”.

Von der Leyen: “Vile attacco a Fico, atto contro nostra democrazia” Condanna dell’attentato anche da parte della presidente Ue Ursula von der Leyen: “Condanno fermamente il vile attacco al primo ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non hanno posto nella nostra societa’ e minano la democrazia, il nostro bene comune piu’ prezioso. I miei pensieri sono rivolti al primo ministro Fico e alla sua famiglia”, ha scritto su X.

Scholz: “Vile attentato a Fico mi sconvolge profondamente” “La notizia del vile attentato al premier Robert Fico mi sconvolge profondamente”. Lo ha scritto il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X. “La violenza non deve avere alcuno spazio nella politica europea – ha aggiunto -. In queste ore i miei pensieri vanno al premier Fico, ai suoi cari e alle cittadine e i cittadini della Slovacchia”.

Orban: “Profondamente scioccato per il mio amico Fico” Il premier ungherese Viktor Orban ha scritto su X: “Sono rimasto profondamente scioccato dall’atroce attacco contro il mio amico, il primo ministro Robert Fico. Preghiamo per la sua salute e per una rapida guarigione! Dio benedica lui e il suo Paese!”.

z elensky: “Condanniamo lo spaventoso attentato a Fico” “L’attacco al primo ministro slovacco Robert Fico è spaventoso. Condanniamo fermamente questo atto di violenza contro il capo del governo del nostro Stato vicino e partner. Dovrebbe essere compiuto ogni sforzo per garantire che la violenza non diventi la norma in nessun Paese, forma o ambito”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ci auguriamo sinceramente che Robert Fico si riprenda presto ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo slovacco”.