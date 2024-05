Francia, cerca di incendiare una sinagoga a Rouen: ucciso dalla polizia

L’uomo ha usato una molotov, provoncando svariati danni, e ha poi tentato di aggredire i poliziotti intervenuti sul posto ed è stato neutralizzato. La polizia francese ha ucciso un uomo armato che aveva cercato di dare fuoco a una sinagoga a Rouen lanciandovi una molotov all’interno.

L’uomo, secondo una fonte, “era armato con un coltello e una sbarra di ferro e si è avvicinato alla polizia, che ha sparato”. La presidente della comunità ebraica di Rouen, Natacha Ben Haïm, ha spiegato che la molotov ha provocato molti danni alla struttura.

Secondo la Ben Haïm, l’attentatore è “salito su un cassonetto e da lì è arrivato al primo piano, dove avrebbe lanciato un oggetto incendiario nella sinagoga, una specie di bottiglia molotov”

Cresce la tensione per via della guerra a Gaza

Tensione e rabbia sono salite in Francia per la guerra a Gaza. In Francia vivono le più grandi comunità ebraica e musulmana dell’Europa occidentale.

