Samsung Galaxy A32 5G appare sulla pagina di supporto ufficiale, altri tre midranger vengono certificati: ecco tutte le indiscrezione.

Per i fan di Samsung arriva un’interessante notizia: la pagina di supporto per il prossimo smartphone Galaxy A32 5G è stata pubblicata sul sito Web ufficiale dell’azienda, tutto prima del lancio.

Sarebbero almeno quattro i midranger dell’azienda quasi pronti per essere presentati al mondo.

Galaxy A32 5G alle porte?

Un dispositivo con il numero di modello SM-A326B / DS – che dovrebbe essere denominato Galaxy A32 5G – è apparso sulla pagina di supporto ufficiale di Samsung. Allo stesso tempo, altri tre device sono stati certificati da BIS – Bureau of Indian Standards – e vale a dire i Galaxy A52, Galaxy F62, Samsung Galaxy A32; tutti e tre gli smartphone arriverebbero esclusivamente nella versione LTE.

Entrando nei dettagli, il Galaxy A32 5G è apparso sulle pagine di Samsung UK e Samsung Ireland e, sebbene non ne siano state pubblicate le specifiche, sappiamo che la sigla finale /DS indica che il telefono sarà un dual-sim, almeno in questi due mercati europei. Tuttavia, il telefono è già emerso su Geekbench dotato del chipset Dimesity 720 e la versione Android 11 come sistema operativo.

Gli altri tre terminali, che dovrebbero arrivare in India, i loro numeri di modello sono stati aggiunti ad un elenco di dispositivi approvati e alcuni rumor dicono che il Galaxy A52 sarà alimentato dal processore Snapdragon 720G. Per quanto riguardo i restanti due, mentre del Galaxy A32 4G non si sa nulla, è emerso che il Galaxy F62 farà parte della campagna Make in India – un’iniziativa del governo per incoraggiare le aziende a produrre in India e incentivare gli investimenti -.