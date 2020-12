Con Android 10 Google ha introdotto la funzionalità Live Caption che genera automaticamente i sottotitoli in tempo reale trascrivendo l’audio del parlato per rendere la fruizione di contenuti più accessibile per i non udenti.

Con il lancio di Google Pixel 4a avvenuto all’inizio di quest’anno, l’azienda di Mountain View ha introdotto la funzionalità nelle telefonate e ora è disponibile anche sui dispositivi Pixel meno recenti.

Live Caption funziona anche nelle applicazioni come Google Meet, tuttavia la feature supporta i sottotitoli in diretta solo in lingua inglese.

Il codice contenuto nell’APK dell’ultima versione dell’app rivela che a breve potrebbe arrivare il supporto per i sottotitoli in tempo reale in più lingue.

Google Meet prepara Live Caption in francese, tedesco, spagnolo e portoghese

Un teardown dell’ultima versione di Google Meet ha rivelato nuove stringhe di codice, le quali suggeriscono che Google sta introducendo il supporto per i sottotitoli in tempo reale per le lingue francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Secondo le nuove stringhe, Google Meet prossimamente informerà gli utenti che potranno scegliere una lingua diversa dall’inglese per i sottotitoli in tempo reale per tutte le riunioni sul loro dispositivo.

Al momento il supporto per le nuove lingue non è ancora attivo nell’ultima versione di Google Meet, ma la feature dovrebbe apparire al più presto.