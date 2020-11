WindTre Anteprima Natale: novità con 5G Priority Pass, Christmas Card e Giga aggiuntivi

L’operatore WindTre, a partire dal 23 Novembre 2020 lancerà le sue nuove offerte natalizie di rete mobile che includono anche un’opzione 5G Priority Pass, due Christmas Card e una nuova promo Under 25 per la didattica a distanza, oltre ad alcune novità per le offerte standard con Giga aggiuntivi e per il portafoglio Call Your Country.

Dopo aver ufficializzato l’avvio della rete 5G in alcune città italiane dapprima nella pagina ufficiale del sito e in seguito tramite il nuovo spot con Fiorello, WindTre lancerà il suo 5G Priority Pass, un’opzione disponibile per le offerte XLarge e Unlimited (nuova versione) che permetterà di navigare in 5G (con i terminali compatibili) nelle aree coperte.

Attualmente, i capoluoghi e territori provinciali ufficialmente coperti sono: Arezzo, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Chieti, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Isernia, Lecco, Matera, Nuoro, Palermo, Perugia, Pesaro Urbino, Pordenone, Potenza, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Verona e Vicenza.

La rete 5G è presente anche nelle città di Ancona, Forlì, Gorizia, Latina, Ravenna e Trapani ed è comunque in corso il piano di espansione nazionale della copertura.

Le due offerte standard con il 5G Priority Pass incluso, ovvero WindTre XLarge e WindTre Unlimited, presenteranno inoltre alcune novità per le nuove attivazioni.

La XLarge offrirà infatti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 100 Giga invece di 60 al prezzo di 16,99 euro al mese in variante Easy Pay, dunque con metodo di pagamento automatico. Anche su credito residuo aumenta il traffico dati offerto rispetto al passato, che sarà pari a 50 Giga, sempre a parità di prezzo.

La nuova versione WindTre Unlimited prevederà invece minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali (prima illimitati) e Giga illimitati al prezzo di 29,99 euro al mese, in questo caso esclusivamente con Easy Pay.

E’ giusto precisare che la precedente versione Unlimited, disponibile fino a domenica 22 novembre 2020, prevede già l’accesso alla rete 5G di WindTre se c’è copertura.

L’aumento dei Giga per le offerte standard riguarda anche altre proposte commerciali, che saranno indicate nel dettaglio in seguito.

Per le WindTre XLarge e Unlimited, intanto, si segnala che sempre dal 23 Novembre 2020 queste avranno inclusa anche l’assistenza dedicata di WindTre tramite il Servizio Clienti 159 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con instradamento del cliente verso una coda dedicata.

Inoltre, le due offerte offriranno anche minuti internazionali verso numeri mobili e fissi da poter usare in Austria, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guyana Francese, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Corea del Sud, La Reunion, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera.

Per la XLarge i minuti internazionali saranno 50 al mese, per la Unlimited saranno 200 al mese.

A partire dal 23 Novembre 2020 e fino al 17 Gennaio 2021, salvo proroghe, WindTre renderà anche disponibile la sua promozione gratuita per la didattica a distanza, dedicata ai clienti Under 25, in risposta all’invito del Governo giunto il 17 Novembre 2020 per sostenere soluzioni che agevolino gli studenti nel seguire le lezioni da remoto.

L’iniziativa chiamata Edu Time offrirà 50 Giga per un mese per tutti i clienti under 25, da utilizzare dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8:00 alle ore 15:00. L’offerta viene attivata automaticamente per le offerte Junior, Junior+ e Smart Pack Junior+ e sarà comunque attivata in abbinamento alle offerte prepagate consumer Voce e Internet a tutti i clienti con età massima di 25 anni, fino al giorno prima del compimento dei 26 anni.

Si segnala a tal proposito che l’offerta sarà tuttavia disponibile anche per gli Under 30, qualora scelgano di attivare l’offerta WindTre Young a 11,99 euro al mese.

Edu Time si disattiverà in automatico al termine del mese di validità e nella fascia oraria in cui sarà disponibile (per la navigazione solo in Italia) i 50 Giga in regalo avranno priorità di erosione rispetto a tutte le altre offerte presenti.

Per Natale, WindTre ha pensato di lanciare anche due Christmas Card, con 100 Giga e 200 Giga per due mesi, con addebito dei costi su credito residuo. Anche in questo caso le offerte sono attivabili dal 23 Novembre 2020 e si tratta essenzialmente dell’Internet Card proposta in passato, disponibile in due versioni natalizie.

Christmas Card offre un bundle di 100 Giga disponibile al prezzo una tantum di 14,99 euro su credito residuo per due mesi, mentre con la Christmas Card XLarge sono disponibili 200 Giga per 2 mesi al prezzo una tantum di 19,99 euro, sempre su credito residuo.

Per quanto concerne le offerte solo internet, continuano inoltre le Cube Large, Cube Smart Device, Cube Medium e Cube Kids, con la possibilità di acquistare anche Smart Security a 24,90 euro l’anno.

Un’altra novità nel periodo natalizio riguarda anche l’offerta Family che permette al cliente che sceglie di attivare una delle tre offerte standard Large, XLarge e Unlimited Easy Pay di aggiungere fino a 3 SIM con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 9,99 euro al mese con Easy Pay, dunque tramite metodo di pagamento automatico del rinnovo mensile.

L’offerta Family resterà attiva su un massimo di 3 SIM associate solo finché verrà mantenuta attiva l’offerta mobile abbinata. L’offerta va attivata contestualmente all’attivazione di una delle tre offerte propedeutiche e solo su stessa anagrafica e la SIM WindTre ha sempre un costo di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali.

Per conoscere in tempo reale tutte le novità degli operatori di telefonia mobile, è possibile unirsi gratuitamente al canale Telegram di MondoMobileWeb per essere sempre informati sul mondo della telefonia mobile.

In apertura, si è parlato dell’iniziativa con cui WindTre ha incrementato i Giga inclusi nelle offerte XLarge e Unlimited, che si sono anche arricchiti del 5G Priority Pass con inoltre minuti internazionali e assistenza dedicata.

Dal 23 Novembre 2020, l’operatore incrementerà i Giga anche per le altre offerte standard, ovvero WindTre Start, Medium e Large.

Nello specifico, WindTre continuerà a proporre anche le sue offerte standard Start, Medium e Large, disponibili anche in variante Easy Pay, ma con traffico dati più elevato a parità di prezzo per le nuove attivazioni.

Iniziando con l’offerta WindTre Medium con Easy Pay, questa offrirà un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 sms verso tutti e 30 Giga di traffico dati al prezzo di 12,99 euro al mese, invece di 20 Giga. Su credito residuo, l’offerta permetterà invece di usufruire di 15 Giga di traffico dati ogni mese.

Per la WindTre Large Easy Pay, sempre con metodo di pagamento automatico, sono invece disponibili minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati a 14,99 euro al mese. In questo caso, su credito residuo saranno offerti invece 25 Giga al mese.

Novità anche per l’offerta WindTre Start, dedicata esclusivamente a chi attiva un nuovo numero, che ora prevederà minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 20 Giga al mese invece di 10 al prezzo di 11,99 euro al mese con Easy Pay. Su credito residuo, i Giga diventano 10 al mese.

A differenza delle XLarge e Unlimited, però, le tre offerte Start, Medium e Large prevedono dal 23 Novembre 2020 solo l’incremento del traffico dati e non risultano dunque provviste del 5G Priority Pass, della nuova assistenza dedicata e dei minuti internazionali.

Si ricorda che nelle versioni Easy Pay (con vincolo contrattuale di 24 mesi) il metodo di pagamento può essere carta di credito o domiciliazione bancaria o postale SEPA SDD o ancora con le carte conto abilitate come ad esempio Postepay Evolution, Superflash di Intesa San Paolo, Genius Card di Unicredit e DB contocarta di Deutsche Bank.

Per le offerte in questione resta previsto un costo di attivazione di 6,99 euro invece di 49,99 euro con offerta attiva per 24 mesi. I restanti 43 euro, rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese, non verranno addebitati con offerta attiva per tutta la durata contrattuale prevista.

Sono inclusi i servizi SMS di reperibilità Ti ho cercato, l’ascolto della segreteria telefonica e il piano tariffario Basic. Gli SMS di ricevuta di ritorno hanno un prezzo di 29 centesimi di euro per ogni SMS (solo se impostatano sul proprio telefono). Inoltre, la SIM WindTre non è abilitata alla fruizione dei servizi a sovrapprezzo, che potrà essere abilitata manualmente chiedendo la disattivazione del blocco al servizio clienti.

Passando alle novità legate al mondo degli smartphone, si evidenzia innanzitutto che la promo WindTre Reload Plus dal 23 Novembre 2020 al 17 Gennaio 2021 sarà senza vincoli per il primo mese, permettendo quindi il recesso gratuito entro 30 giorni dalla data di attivazione, a condizione che non venga richiesta la sostituzione dello smartphone in quel periodo.

Il servizio per la protezione dello smartphone è attivabile esclusivamente nei negozi WindTre e solo per chi attiva uno smartphone in vendita a rate su carta di credito o con finanziamento.

Si segnala però che dal 23 Novembre 2020 sarà lanciato anche Reload Open, un servizio identico al precedente nel funzionamento ma che è dedicato anche ai già clienti con smartphone cash o a rate acquistato con WindTre e ai clienti SIM Only, che non hanno acquistato uno smartphone con l’operatore e che potranno comunque usufruire del servizio con un costo mensile a partire da 2,99 euro al mese e un corrispettivo di sostituzione a partire da 60 euro, a seconda del valore dello smartphone.

Il servizio verrà proposto anche tramite campagne SMS specifiche con attivazione sia nei punti vendita che online tramite App.

WindTre proporrà inoltre offerte Smart Pack con smartphone incluso tramite finanziamento in 24 o 30 mesi e anche con anticipo zero, come Smart Pack Unlimited 5G, Smart Pack 100, Smart Pack Junior+ per gli Under 14, Smart Pack Young per gli Under 30, Smart Pack Senior per gli over 60 e Call Your Country Smart Pack per i clienti con anagrafica straniera.

Le offerte Smart Pack sono sempre disponibili per le nuove attivazioni, anche in portabilità, con attivazione contestuale di uno smartphone. Come sempre, si ricorda che l’attivazione di una rateizzazione con Telefono Incluso prevede anche, in ogni caso, un costo di attivazione di 3 euro a prescindere dal modello scelto e dalle condizioni di vendita, a cui si affiancano le rate mensili e l’eventuale anticipo.

Sempre sul fronte degli smartphone, come anticipato, fino al 6 Dicembre 2020 sono già disponibili i WindTre Black Days per l’acquisto di alcuni smartphone a prezzo scontato in un’unica soluzione.

Mentre sono prorogate tutte le offerte generazionali (alcune delle quali prevedono appunto i 50 Giga gratis per un mese con la promo It’s Edu Time nella fascia oraria indicata) WindTre lancerà alcune nuove varianti della gamma Call Your Country, dedicate ai clienti con anagrafica cinese, marocchina, ucraina e indiana.

Nello specifico, la Call Your Country Special Cina offrirà minuti nazionali illimitati, 888 minuti verso la Cina e 70 Giga di traffico dati a 8,88 euro al mese. La Call Your Country Special Marocco, invece, prevede minuti nazionali illimitati, 70 Giga e 500 minuti verso tutti i numeri di rete fissa in Marocco al prezzo di 9,99 euro al mese.

Passando alla Call Your Country Special Ucraina, questa prevede ogni mese minuti nazionali illimitati, 70 Giga di traffico dati e 200 minuti verso i numeri dell’operatore Kyivstar in Ucraina, disponibili fino al 30 Aprile 2021, a 11,99 euro al mese; in seguito, i minuti diventeranno 40.

Infine, la Call Your Country Special India prevede minuti nazionali illimitati, 50 Giga e 400 minuti verso l’India a 9,99 euro al mese. La promo It’s Edu Time si applica anche ai clienti Under 25 che attivano le offerte dedicate al mercato etnico e restano inoltre attivabili le Call Your Country One, Premium e Super senza differenze rispetto al passato.

Per il fisso, continua l’offerta Super Fibra di WindTre con anche il servizio Amazon Prime incluso per 12 mesi.

Tutte le altre offerte WindTre continueranno ad essere disponibili fino al 17 Gennaio 2021, salvo proroghe. Si segnala però l’imminente chiusura, dal 23 Novembre 2020, dell’offerta Internet Pack e dell’offerta Unlimited Gaming, anche in convergenza. Chiudono inoltre le offerte per non vedenti e non udenti con 20 Giga di traffico dati a 7,49 euro al mese, sostituite da una nuova offerta.

Dal 23 Novembre 2020, infatti, aprirà una nuova offerta con minuti illimitati, 2000 SMS e 25 Giga di traffico dati ogni mese per non udenti e non vedenti, sempre al prezzo di 7,49 euro al mese, con assistenza dedicata al numero 159 e al numero Whatsapp 3270000159. Il costo di attivazione è gratuito per nuovi e già clienti.

Anteprima MondoMobileWeb. Si ringraziano D., F., R. e S. per le segnalazioni. Senza ufficializzazioni da parte dell’operatore, la notizia è da ritenersi esclusivamente un’indiscrezione senza alcun valore informativo e commerciale.