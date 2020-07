Offerta Fastweb Mobile con 50 Giga a meno di 5 euro al mese per clienti non udenti e non vedenti

In ottemperanza alle disposizioni previste dalla Delibera AGCOM n. 46/17/CONS, il gestore telefonico Fastweb mette a disposizione dei propri clienti non udenti e non vedenti delle particolari offerte tariffarie agevolate. Di seguito si riportano i dettagli previsti da quella dedicata alla rete mobile.

Si premette sin da subito che i clienti che desiderano fruire dell’agevolazione economica descritta di seguito, devono necessariamente appartenere alle categorie individuate dalla legge n. 138 del 2001 (utenti ciechi) e legge n. 381 del 1970 s.m.i. (utenti sordi).

Per richiedere il beneficio bisogna sottoscrivere un’opzione tariffaria di rete mobile tramite i tradizionali canali messi a disposizione da Fastweb, compilare un apposito modulo (scaricabile dal sito ufficiale dell’operatore) relativo all’offerta alla quale si vuole aderire e allegarvi la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità, la cecità totale o parziale.

A questo punto il cliente deve procedere al caricamento di tutta la documentazione richiesta sulla propria MyFastweb (l’Area Clienti personale accessibile dal sito del gestore telefonico giallo), all’interno della sezione “Come posso aggiornare i dati della mia offerta“.

La richiesta di applicazione dell’agevolazione economica può essere presentata successivamente all’attivazione del servizio e sarà gestita entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa della documentazione medica richiesta. Il beneficio previsto avrà effetto dal giorno di presentazione della domanda completa e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Nell’ipotesi in cui la domanda venga presentata da un utente convivente con il soggetto avente diritto, è necessario allegare anche la certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare (stato di famiglia). Il cliente contraente è comunque tenuto a comunicare immediatamente la data in cui il soggetto avente diritto all’agevolazione abbia eventualmente cessato di far parte del nucleo familiare.

Cosi, a decorrere dalla stessa data, l’agevolazione non verrà più riconosciuta e Fastweb avrà il diritto di richiedere il pagamento del servizio indebitamente fruito. Quanto detto vale sopratutto per le agevolazioni economiche previste per i servizi di fissa voce e dati, non trattati all’interno dell’approfondimento.

Scendendo nel dettaglio del servizio di rete mobile, l’agevolazione consiste nello sconto del 50% sul prezzo mensile dell’offerta Fastweb Mobile che, oltre al traffico voce illimitato e a quello dati, offre parecchi SMS.

L’opzione tariffaria Fastweb Mobile per clienti sordi e ciechi prevede dunque un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1600 SMS e 20 Giga di internet in 4G, con il WOW FI incluso (la rete Wi-Fi di Fastweb con oltre un milione di punti di accesso in Italia che permette di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa in sicurezza). Il tutto al costo mensile di 4,47 euro invece degli 8,95 euro previsti dal prezzo di listino standard.

Il cliente interessato ad attivare l’offerta in questione deve far fronte al pagamento di 25 euro di cui 15 euro per il contributo SIM e 10 euro per la prima ricarica. In caso di adesione da sito web, canale telefonico o agenzia potrà essere applicato un costo di spedizione della SIM pari a 5 euro, che per adesso è gratuito da sito web

Attualmente è disponibile una promo online (ecco il link diretto) valida fino al 27 Luglio 2020, salvo proroghe, mediante la quale il costo della SIM pari a 10 euro e il costo di spedizione di 5 euro sono gratis in promozione. Ciò significa che il costo iniziale da sostenere è pari a quello della prima ricarica di 8,95 euro, la quale copre in maniera esatta il costo del primo mese anticipato.

Nello specifico, la promozione che sconta a 0 euro anziché 10 euro il costo della nuova SIM ricaricabile Fastweb Mobile si applica in caso di adesione da sito web o Servizio Commerciale 146.

Fastweb Mobile, in fase di attivazione, richiede di indicare obbligatoriamente una carta di credito o conto corrente, poiché l’operatore utilizza di default il meccanismo di Ricarica Automatica: ogni mese viene controllato se il credito residuo sulla SIM è sufficiente per rinnovare l’offerta. In caso negativo, la ricarica viene addebitata sulla carta di credito o sul conto corrente bancario inserito.

Il bundle di traffico voce è valido anche per le chiamate internazionali verso i numeri di rete fissa dei seguenti Paesi: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria.

Inoltre le chiamate sono valide anche verso i numeri fissi e mobile di Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA, mentre solo verso numeri mobile per la Lettonia.

Quando ci si trova in Unione Europea e in Svizzera è possibile utilizzare il traffico dati incluso nell’offerta in Roaming fino a un massimo di 4 Giga. Il traffico voce ed SMS è valido verso fissi e mobili dell’Unione Europea o Svizzera per un massimo di 500 minuti e 100 SMS.

Terminati i Giga inclusi nell’offerta nessun costo extra verrà addebitato in automatico, ma si riceverà un SMS che invita ad acquistare 1 Giga Extra a 6 euro per un massimo di 10 Giga al mese oppure bloccare la navigazione fino al mese successivo.

In alternativa si può sempre attivare l’opzione 10 Giga+ a 6 euro al mese, che si rinnova in automatico insieme al rinnovo dell’offerta, oppure continuare a navigare in Italia sotto copertura WOW Fi.

Gli SMS extra soglia, superati quelli inclusi, costano 5 centesimi di euro ciascuno e le chiamate trasferite tramite il servizio di trasferimento di chiamata saranno tariffate a consumo secondo quanto previsto dall’offerta.

Il cliente può disattivare la propria offerta in qualunque momento, senza costi ne vincoli, direttamente dalla propria Area Clienti MyFastweb o dagli altri canali tradizionali messi a disposizione dell’operatore.

Fastweb informa che i benefici previsti per il servizio di rete mobile possono essere applicati ad un solo numero di telefono dell’operatore o di altri gestori, per i clienti che optano per il passaggio a Fastweb con la portabilità del proprio numero, e che è necessario rispettare il limite predetto per tutta la durata del contratto relativo alla fruizione dell’offerta di cui si richiede l’attivazione.

Tutti gli utenti non vedenti parziali possono richiedere soltanto un’agevolazione tra quelle disponibili, scegliendo fra quelle previste per la telefonia fissa o mobile. Fastweb in realtà offre le agevolazioni per i clienti affetti da disabilità uditiva e visiva già da parecchio tempo, ma in precedenza l’offerta mobile era la Mobile Freedom.